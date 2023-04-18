* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, , 14:17 — REGNUM Организатор концертов Артём Миронов, предъявивший иск о защите деловой репутации к музыканту Noize MC (Ивану Алексееву) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналисту Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), частично выиграл суд. Требования Миронова удовлеворены арбитражным судом Москвы. Об этом 18 апреля из зала суда сообщил корреспондент РЕН ТВ.

Артём Миронов требовал опровержения информации, прозвучавшей в эфире у журналиста Юрия Дудя в октябре 2022 года. Тогда музыкант Алексеев заявил, что организатор несостоявшихся концертов в США скрылся с деньгами. Кроме того, Миронов требовал компенсацию в размере 9 млн рублей за недостоверные данные, которые порочат его репутацию.

Юрий Дудь Иван Шилов © ИА REGNUM

По решению суда от Дудя потребовали удалить интервью с музыкантом Алексеевым и опубликовать опровержение, однако в выплате компенсации было отказано. С Дудя и Алексеева всего взыскано по суду 6 тыс. рублей за госпошлину. При этом, по словам представителя истца Алексея Самойленко, Миронов удовлетворён решением суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2022 года видеоблогер Юрий Дудь выл внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. По данным режиссёра Никиты Михалкова, журналист получил за три последних года около 50 млн рублей от израильской компании Yoola.

В 2021 году Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным по делу о пропаганде наркотиков. Нарушения законодательства были найдены в видеороликах на канале журналиста.