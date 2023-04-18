* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 апреля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Организатор концертов Артём Миронов, предъявивший иск о защите деловой репутации к музыканту Noize MC (Ивану Алексееву) (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналисту Юрию Дудю (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), частично выиграл суд. Требования Миронова удовлетворены арбитражным судом Москвы. Об этом 18 апреля из зала суда сообщил корреспондент РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Дудь

Артём Миронов требовал опровержения информации, прозвучавшей в эфире у журналиста Юрия Дудя в октябре 2022 года. Тогда музыкант Алексеев заявил, что организатор несостоявшихся концертов в США скрылся с деньгами. Кроме того, Миронов требовал компенсацию в размере 9 млн рублей за недостоверные данные, которые порочат его репутацию.

По решению суда от Дудя потребовали удалить интервью с музыкантом Алексеевым и опубликовать опровержение, однако в выплате компенсации было отказано. С Дудя и Алексеева всего взыскано по суду 6 тыс. рублей за госпошлину. При этом, по словам представителя истца Алексея Самойленко, Миронов удовлетворён решением суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля 2022 года видеоблогер Юрий Дудь был внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих в России функции иностранного агента. По данным режиссёра Никиты Михалкова, журналист получил за три последних года около 50 млн рублей от израильской компании Yoola.

В 2021 году Зюзинский суд Москвы признал Юрия Дудя виновным по делу о пропаганде наркотиков. Нарушения законодательства были найдены в видеороликах на канале журналиста.