Будапешт, , 14:13 — REGNUM Соединённые Штаты Америки нацелились на Венгрию из-за её позиции относительно Российской Федерации. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

Сохраб Ахмари. Gage Skidmore

По словам журналиста, Вашингтон использует все рычаги давления против венгерского правительства, несмотря на то что страна является членом Североатлантического альянса и состоит в Европейском союзе.

«Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации», — с иронией заметил Ахмари.

Журналист добавил, что политика Соединённых Штатов Америки не допускает даже малейшего отклонения от пути идеологического конфликта против стран «Нового восточного блока», в который входят такие страны, как Россия, Китай, Бразилия и Южная Африка, отвергающие однополярную гегемонию США.

Ранее издание The Guardian сообщало, что Конгресс США начал разработку санкционных мер против венгерских властей из-за отношений страны с Россией. Отмечается, что санкции в первую очередь будут направлены против лидера правящей партии «Фидес» Виктора Орбана.