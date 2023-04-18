Будапешт, 18 апреля, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты нацелились на Венгрию из-за её позиции в отношении России. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

Gage Skidmore Сохраб Ахмари.

По словам журналиста, Вашингтон использует все рычаги давления против венгерского правительства, несмотря на то что страна является членом Североатлантического альянса и состоит в Европейском союзе.

«Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации», — с иронией заметил Ахмари.

Журналист добавил, что политика Штатов не допускает даже малейшего отклонения от пути идеологического конфликта против стран «Нового восточного блока», в который входят такие страны, как Россия, Китай, Бразилия и ЮАР, — отвергающие однополярную гегемонию США.

Ранее издание The Guardian сообщало, что Конгресс США начал разработку санкционных мер против венгерских властей из-за отношений страны с Россией. Отмечается, что санкции в первую очередь будут направлены против лидера правящей партии «Фидес» Виктора Орбана.