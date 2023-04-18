На Украине задержали проводника поезда, прятавшего призывников в вентиляционной шахте

Киев, , 14:23 — REGNUM Сотрудника украинской железной дороги задержали на Украине за то, что он тайно вывозил за рубеж призывников, сообщила 18 апреля СБУ в своём Telegram-канале.

Призывники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как заявили в СБУ, при попытке незаконного вывоза военнообязанного за пределы Украины задержан проводник поезда Запорожье — Перемышль (Польша), организовавший бегство в страны ЕС уклонистов от службы в ВСУ.

«Чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, чиновник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника», — сообщили в СБУ.

Здесь он прятал людей во время прохождения пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться в «свернутом» состоянии один человек. Стоимость услуги достигала $2,5 тыс. — в зависимости от срочности бегства и расписания движения поезда.

8 апреля СБУ объявила, что ликвидировала на Украине три канала выезда уклонистов от службы в ВСУ за рубеж — в Закарпатской и Киевской областях.

17 апреля в городе Херсоне СБУ задержала местного жителя за то, что он помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. Задержанный после начала СВО был назначен начальником вокзала, входившего в состав созданного Россией унитарного предприятия «Херсонские железные дороги».

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