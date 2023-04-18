Москва, 18 апреля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Власти Японии по сути плюют на могилы японцев, которые погибли при американской ядерной бомбардировке. Об этом 18 апреля написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он обратил внимание на то, что главы МИД «Группы семи» призвали Москву подтвердить недопустимость ядерной войны, однако сами в то же время намекнули на будущий ядерный конфликт России с НАТО.

«И всё это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чьё руководство по сути плюёт на могилы своих соотечественников, убитых американцами», — написал Медведев.

Также он назвал такие действия министров иностранных дел стран — участниц G7 позором.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал разрушение Хиросимы и Нагасаки свидетельством безмерных человеческих страданий и при этом не упомянул свою страну, которая это преступление совершила. Зампред Совбеза подчеркнул, что США применяют ядерное оружие, но не каются за это, и обвинил Вашингтон в лицемерии.

Утром 18 апреля Блинкен в комментарии о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года не счёл необходимым и уместным принести извинения и уточнить, кто виноват в этой трагедии. При этом он заявил, что страны «Большой семёрки» якобы остаются приверженными поддержанию и повышению усилий по нераспространению ядерного оружия с целью построения безопасного и стабильного мира.