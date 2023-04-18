Тамбов, 18 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с ее председателем Евгением Матушкиным издадут книгу, которая расскажет читателям о мужестве россиян — участников специальной военной операции. Тамбовская областная дума при поддержке тамбовского отделения Союза писателей России объявила конкурс на лучшие произведения, которые будут опубликованы. В сборник войдут литературные произведения военно-патриотической тематики, созданные жителями Тамбовской области.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«Больше года Россия вынуждена отстаивать свои суверенные интересы и общечеловеческие ценности. Наши военнослужащие, наши ребята, участвуя в специальной военной операции, проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Их смелость, их любовь к Родине достойны того, чтобы быть прославленными», — уверен Евгений Матушкин.

По его словам, в сборник войдет и поэзия, и малая проза. Главный критерий отбора — произведения должны рассказывать о подвиге участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, о том, как защитники Отечества достойно справляются с возложенной на них миссией, и, конечно же, о России, ее особом пути, ее умении отстаивать общенациональные интересы во имя собственного будущего.

«На Тамбовщине много талантливых, творческих людей. И эти люди переживают за судьбу своей Родины, за ее будущее. И я уверен, что их мысли найдут отражение в стихах, в очерках, в эссе. Бесспорно, издание такого сборника — общественно значимое событие, — подчеркнул Евгений Матушкин. — Депутаты своими личными средствами помогут книге выйти в свет. И, конечно же, мы постараемся сделать так, чтобы в каждой сельской, районной, городской библиотеке нашего региона такой сборник появился».

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

Он отметил, что к участию в творческом конкурсе приглашаются граждане, достигшие 18 лет, проживающие на территории Тамбовской области. Работы будут приниматься в электронном виде до 30 июля 2023 года на электронную почту ree@duma. tambov. gov.ru

За информацией о ходе и результатах конкурса можно следить на официальном сайте Тамбовской областной думы, на страницах регионального парламента в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на личных страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в Тelegram-канале председателя областной думы Евгения Матушкина.