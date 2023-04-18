Белгород, 18 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины впервые применили американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Switchblade для удара по территории России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.

U. S. Marine Corps/Lance Switchblade в полете

По информации источника, дрон-камикадзе, ориентировочная стоимость которого составляет порядка шести тысяч долларов, сумел пересечь границу в районе Белгородской области, но, пролетев после этого лишь 500 метров, упал и взорвался. По предварительным данным, ни один человек в результате падения БПЛА не пострадал.

Изначально дрон-камикадзе Switchblade был разработан американскими инженерами из AeroVironment для борьбы с вражескими засадами во время войны в Афганистане. Беспилотный летательный аппарат оборудован боеголовкой и предназначен для атаки живой силы и других уязвимых целей.

В сентябре 2022 года министерство обороны Соединённых Штатов Америки и AeroVironment заключили контракт на производство барражирующих снарядов Switchblade 600 для их последующей передачи ВСУ. Договор заключен на общую сумму в 2,2 миллиона долларов.