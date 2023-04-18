Варшава, , 13:31 — REGNUM Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью России. Об это 18 апреля сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский.

Мариуш Каминьский Jarosław Roland Kruk

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — сказал он.

Польский чиновник назвал заграждение «невиданным по своей современности». Как сообщается, оно будет оснащено камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими средствами, которые должны обеспечить «полный мониторинг всего, что делается на границе».

Окончание работ предполагается осенью 2023 года.

В ноябре 2022 года власти Польши начали строить на границе с Калининградской областью заграждения из колючей проволоки и позднее заявили, что дополнительно возведут там электронный барьер. В свою очередь глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский высказался за строительство на границе капитальной стены. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов иронично предложил продавать Польше стройматериалы для возведения ограждения.