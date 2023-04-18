Москва, 18 апреля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Американца Джона-Марка Дугана, который в 2016 году попросил в России политического убежища, избили на станции московском метро «Маяковская». Об этом 17 апреля сообщило «МК».

Кадр из видео «Заявление Джона Марка Дугана о намерении получить политическое убежище в Российской Федерации» Джон-Марк Дуган

Отмечается, что вечером 15 апреля неизвестный в метро без каких-либо причин, по словам Дугана, нанёс американцу удары кулаками.

«Джон самостоятельно скрутил мужчину и передал его полицейским. Позже американец обратился в больницу с ушибом груди и правой руки. Сейчас стражи порядка выясняют причины инцидента», — говорится в сообщении.

Джон-Марк Дуган — морской пехотинец США в отставке, основал в начале 2000-х компанию по разработке баз данных, а затем занял пост заместителя шерифа в округе Палм-Бич. В 2012 году американец опубликовал информацию, что шериф его округа использует деньги налогоплательщиков для привлечения спонсоров на свою избирательную кампанию и личные цели. А в 2016 году бежал из США, скрываясь от слежки сотрудников ФБР, и попросил в России политического убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта стало известно, что мужчина остался жив после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Его удалось оперативно достать с рельсов.