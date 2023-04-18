Каир, 18 апреля, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Трёхлетняя девочка получила сильные ожоги на борту самолёта, следовавшего из Москвы в Египет. Как утверждает мать ребёнка, кипятком её дочь ошпарила бортпроводница, 18 марта сообщил телеканал РЕН ТВ.

Roger Schultz Салон самолета

По словам женщины, стюардесса уронила на девочку стаканы с горячей водой при раздаче питания. В результате инцидента юная пассажирка получила ожоги, бортпроводники обработали ребёнку раны, но на просьбу матери отказались сажать лайнер ради экстренной госпитализации пострадавшей.

Девочку срочно доставили в госпиталь после того, как самолёт приземлился в Хургаде. В больнице ей оказали всю необходимую помощь.

Как добавила мать девочки, авиакомпания Red Wings не принесла извинений за произошедшее, поэтому она обратилась в прокуратуру и намерена идти в суд.

Сама же бортпроводница уверяет, что ни в чём не виновата. По словам девушки, она передала стаканы с кипятком для чая в руки матери девочки и спокойно продолжила обслуживать пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе подобный инцидент произошёл на борту самолёта казахстанской авиакомпании SKAT, выполнявшего рейс Алма-Ата — Москва. Как заявила 59-летняя пострадавшая, во время полёта бортпроводник опрокинул на неё чайник с кипятком, в результате чего женщина получила ожог второй степени.

В марте трагический случай произошёл в Ачинске Красноярского края. Четырёхлетний ребёнок опрокинул на себя чайник с кипятком. Мать и бабушка пытались лечить ребёнка от ожогов собственными силами, однако четыре дня спустя он умер. Инцидентом занялось следствие.