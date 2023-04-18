Астрахань, , 13:20 — REGNUM Следствие, выясняющее причины гибели 29-летней российской гандболистки Виктории Дивак в Астрахани, рассматривает две версии произошедшего. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Виктория Дивак. rushandball.ru

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — сказал собеседник агентства, отметив, что криминальная версии произошедшего не рассматривается, так как девушка в день гибели находилась дома одна.

По словам официального представителя следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области, на данный момент «проводится проверка по факту смерти местной жительницы».

Трёхкратная чемпионка России Виктория Дивак погибла в понедельник, 17 апреля, выпав из окна своего дома в Астрахани на улице Софьи Перовской. Федерация ганбдола РФ выразила соболезнования родным и близким спортсменки.