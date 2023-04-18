Гендиректором «Адмиралтейских верфей» стал Андрей Веселов

Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM Андрей Веселов стал генеральным директором АО «Адмиралтейские верфи», сообщили 18 апреля в пресс-службе компании.

Адмиралтейские верфи. Санкт-Петербург (сс) Lite

Решение о назначении Веселова на должность гендиректора принял совет директоров предприятия. «Приказ о его вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года», — сообщили в компании.

Работу на предприятии «Адмиралтейские верфи» Веселов начал с должности строителя. Затем был старшим строителем, заместителем главного строителя надводных кораблей, заместителем главного инженера, заместителем гендиректора по военно-техническому сотрудничеству и главном инженером.

В компании отметили, что при непосредственном участии Веселова и под его руководством предприятие построило десятки кораблей и судов, специальные технические средства, в том числе в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества.

В конце декабря прошлого года скончался Александр Бузаков — гендиректор «Адмиралтейских верфей». Буквально за день до кончины он участвовал в торжественной церемонии спуска новой подлодки «Великие Луки» на воду.