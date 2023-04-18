Назначен новый гендиректор «Адмиралтейских верфей»
Гендиректором «Адмиралтейских верфей» стал Андрей Веселов
Санкт-Петербург, 18 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Андрей Веселов стал генеральным директором АО «Адмиралтейские верфи», сообщили 18 апреля в пресс-службе компании
Решение о назначении Веселова на должность гендиректора принял совет директоров предприятия.
«Приказ о его вступлении в должность подписан 18 апреля 2023 года», — сообщили в компании.
Работу на предприятии «Адмиралтейские верфи» Веселов начал с должности строителя. Затем был старшим строителем, заместителем главного строителя надводных кораблей, заместителем главного инженера, заместителем гендиректора по военно-техническому сотрудничеству и главным инженером.
В компании отметили, что при непосредственном участии Веселова и под его руководством предприятие построило десятки кораблей и судов, специальные технические средства, в том числе в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества.
В конце декабря прошлого года скончался Александр Бузаков — гендиректор «Адмиралтейских верфей». Буквально за день до кончины он участвовал в торжественной церемонии спуска на воду новой подлодки «Великие Луки».