Москва, , 17:27 — REGNUM В России действуют интернет-ресурсы, помогающие гражданам России принимать активное участие в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Так, по различным федеральным каналам связи получено более 31 тысячи обращений. На 97% из них даны ответы, остальные находятся в работе, сообщили в Росавтодоре.

ФГБУ «ИНФОРМАВТОДОР»

Взаимодействие происходит через сайты — БКД. РФ и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», сообщества национального проекта в социальных сетях. Люди активно включаются в обсуждения новых объектов, высказывают свои предложения и мнения. Благодаря этому обновляются, в том числе, те дороги, ремонт которых больше всего ждут жители.

«Россия перестала быть страной плохих дорог и ужасного сервиса. Если у кого-то было ощущение, что так будет всегда — ничего подобного: за последние двадцать лет дороги стали в разы лучше», — подчеркнула политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.

К примеру, в Республике Марий Эл участки региональных трасс, на неудовлетворительное состояние которых в своих обращениях указывали местные жители, внесли в перечень объектов дорожного нацпроекта и начнут ремонтировать в этом году. В частности, речь идет об обновлении дорожного покрытия на маршруте Сернур — Новый Торъял. Ремонт повысит транспортную доступность в медучреждения района.

И. о. главы администрации Новоторъяльского района Денис Таныгин пояснил, что ремонт трассы Сернур — Новый Торъял необходим в связи с присоединением Новоторъяльской центральной районной больницы к Сернурской. «Кроме того, в поселке Новый Торъял планируется открытие реабилитационного отделения для пациентов после лечения в первичном сосудистом отделении Сернурской ЦРБ и других учреждениях», ― отметил глава.

По словам директора Марийскавтодора Константина Шихова, трасса будет отремонтирована на всем протяжении, с нулевого по 25-й км. «Предстоит выполнить укладку верхнего и нижнего слоев асфальтобетона, нанести разметку, обновить дорожные знаки, отремонтировать остановочные павильоны», ― рассказал Шихов.

Также лидером среди обращений стала автодорога Ургакш — Ронга — Морки. Ее начали обновлять в 2021 году, и за это время отремонтировали 29 км. В 2023 году преобразится еще один участок длиной более 8 км. Планируется, что ремонт продолжится и в следующем году.

В Мурманске по итогам обращений жителей был составлен целый список объектов, которые отремонтируют в этом сезоне. К примеру, новое дорожное покрытие появится в Ленинском районе Мурманска возле детской поликлиники № 4. Здесь целый участок дороги — грунтовый. В межсезонье жители с трудом добирались до медучреждения, тротуары здесь отсутствуют. «Я очень была приятно удивлена, узнав, что наконец-то сделают эту дорогу к поликлинике. Наконец-то нам не нужно будет скакать по кочкам и ямам!» ― поделилась мама двойняшек Марина Васильева.

С началом дорожно-строительного сезона проезжую часть заасфальтируют, сделают тротуары и обочины, установят ограждение, выполнят работы по благоустройству. «Мне очень нравится то, что в последнее время уделяют очень большое внимание дорогам, которые ведут к учреждениям, куда мы ходим вместе с детьми. В прошлом году сделали дорогу к 51-й прогимназии в Ленинском районе, но, самое главное, что ее полностью осветили! В этом году сделают дорогу к детской поликлинике. Тут всегда большое количество машин, и новость о том, что помимо дороги появятся и тротуары, не может не радовать!» ― отметила жительница города Ирина Переверзева.

Еще два связанных между собой объекта, которые обновят по просьбе жителей ― участки проспекта Героев-североморцев и Верхне-Ростинского шоссе. Дорога соединяет Ленинский и Октябрьский районы Мурманска. Кроме того, это туристический маршрут. С одной стороны открывается вид на Семеновское озеро и парк, с другой ― на Храм Спаса на водах и маяк-мемориал «Погибшим в мирное время морякам». В связи с увеличившимся транспортным потоком и высокой нагрузкой, на проезжей части образовалась колейность. В этом году ее приведут в нормативное состояние, отремонтируют тротуары и съезды.

В районе Мурманска, поселке Росляково, обновят улицы Молодежную и Советскую. «Жители Росляково обратились к нам с просьбой ремонта дорог на этих улицах. Тротуары также будут обновлены, сейчас они похожи на народную тропу. Ливневка забита и заросла. Людям негде ходить, кроме как по проезжей части», ― рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова

Инспекция ремонта дороги на улице Модлинской в Севастополе ГБУ «Севастопольский Автодор»

В Смоленской области в 2023 году по просьбам жителей отремонтируют сразу несколько дорог. Одна из них расположена на улице Пригородной в столице региона. Жалобы на ее состояние поступали неоднократно. Объект был включен в план ремонта по нацпроекту на этот год. Кроме того, обновят улицу Шевченко. Это маршрут в центральную часть города. «Хорошо, что в нашем регионе прислушиваются к мнению граждан и общественников. Запланирован ремонт участков дороги Ольша — Велиж — Усвяты — Невель. Она соединяет Смоленскую и Псковскую области, пролегает через три района и входит в опорную сеть. Уже год назад начались работы по ее ремонту. Обновили почти 30 км. В этом сезоне преобразятся еще 17 км», — отметил член регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Безопасные качественные дороги» Николай Яров.

В Грозном полным ходом идут ремонтные работы на улице Иртышской. «Темп работ дорожниками взят хороший. Претензий к качеству выполняемых работ со стороны общественных контролеров нет», — сообщил модератор тематической площадки «Безопасные качественные дороги» Общероссийского народного фронта в Чеченской Республике Магомед Хаджимурадов.

В Севастополе общественники проинспектировали ремонт дороги на улице Модлинской. Дорожники уже приступили к укладке нижнего слоя асфальта.

«В дорожном строительстве мы действительно выросли. Севастополь заметно изменился за последние годы. Процедуры проверки качества проводятся на всех технологических стадиях — от производства асфальта до его укладки на дорогу. Сезон дорожных работ в Севастополе длится круглый год, и мы внимательно следим за качеством ремонтируемых автомобильных дорог», — прокомментировал руководитель проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Максим Сердюк.

Напомним, за четыре года по нацпроекту отремонтировано и построено более 65 тысяч километров дорог по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 53%. В 2023 году по всей стране планируется отремонтировать и построить порядка 15 тыс. км автодорог. Во многих регионах дорожные работы уже начались. Узнать, какие работы ведутся в конкретном регионе можно в разделе «Карта» на сайте БКД. РФ.