Москва, 18 апреля, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил детали поездки президента России Владимира Путина в зону проведения спецоперации.

Пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ В. Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток» в зоне СВО

Путина во время поездки не сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, потому что вряд ли целесообразно и верно собираться в одном месте, давать такое искушение противнику, пояснил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что это большой риск.

Песков рассказал, что во время совещания, которое президент провел в Херсонской области по видеосвязи, подключался и Сергей Шойгу, на втором совещании в ЛНР по видеосвязи подключался Герасимов.

В Херсонской области президент также заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и командующего группировкой войск сил «Днепр» Андрея Кузьменко. В ЛНР, в частности, присутствовали командующие группировками войск «Центр» Андрей Мордвичев, сил «Запад» Евгений Никифоров и заместитель командующего объединенной группировкой войск сил Александр Лапин.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что подаренная Путиным икона — это «Спас Нерукотворный». Оригинал передадут в Храм Вооруженных сил, а копии оставят в Херсонской области и в ЛНР. Уточняется, что оригинал принадлежал одному из военных министров в XIX веке.

«Был министр обороны Вановский, при котором проходило активное становление и развитие наших Вооруженных сил», — пояснили в Кремле, добавив, что икона была подарена Вановскому императорам Александром III.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 18 апреля заявил, что российский лидер получает информацию о ходе спецоперации на месте. Представитель Кремля отметил, что президент всё чаще посещает новые регионы, проводит проверки штабов, получает информацию на месте, оперативную инфу о ходе СВО. Пресс-секретарь также заявил, что президент совершил поездку в Херсонскую область и ЛНР. Песков уточнил, что поездка была посвящена военным делам.

Президент России Владимир Путин 18 апреля посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. В Кремле отметили, что рабочие поездки президента в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР не подготавливались заранее.