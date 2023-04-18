El Pais: ВСУ столкнутся с инженерными укреплениями при попытке контрнаступления

Мадрид, , 13:13 — REGNUM Если Украина решится на контрнаступление, то ВСУ ждёт «титаническая борьба» на российской линии обороны. Об этом пишет испанская газета El País, ссылаясь на опрошенных военных экспертов.

Максут Шадаев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, ВСУ столкнутся с препятствиями в виде продуманных инженерных укреплений. Кроме того, по данным британской разведки, с помощью созданных оборонительных сооружений Россия автоматически приобретает репутацию ещё более грозного оппонента для украинской армии.

Сложнейшая задача, которая стоит перед ВСУ, это осуществление комбинированного наступления. Эксперт объяснил, что для успешного наступления концентрация украинских войск должна превосходить силу русской армии в соотношении один к трём. Как пишет издание, Украина понесёт колоссальные потери в области техники и личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран военной разведки, Герой России полковник Рустем Клупов считает, что украинские военные могут начать наступление как минимум по четырём направлениям. Основным из них станет южное с целью захвата Крыма. Вторым по важности станет восточное направление. Здесь украинская армия может попытаться остановить продвижение российских войск. Не исключено и наступление ВСУ в сторону Артёмовска. Эксперт полагает, что это может создать угрозу Луганску. Наименее вероятным направлением для наступления Украины эксперт назвал западное, не исключив при этом наступление на Приднестровье.