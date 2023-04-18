Вена, , 13:06 — REGNUM Власти Австрии выдали делегации России две дополнительные визы после начала сессии специального комитета Организации Объединённых Наций (ООН) по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Об этом 18 апреля рассказал замглавы российской делегации Эрнест Чернухин.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«По итогам активных консультаций всё же удалось добиться выдачи двух дополнительных виз для российских делегатов», — приводит его слова РИА Новости.

Чернухин уточнил, что решить этот вопрос в положительном ключе получилось с помощью усилий российского постпредства и делегации РФ, а также благодаря вниманию СМИ.

Также замглавы российской делегации призвал власти Австрии избегать в дальнейшем такого рода инцидентов, чтобы обеспечить беспрепятственное участие делегации в мероприятиях ООН в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Эрнест Чернухин рассказал, что большая часть членов делегации РФ не получили виз для участия в сессии спецкомитета ООН. Он подчеркнул, что российская сторона считает сложившуюся ситуацию политическим давлением и препятствием для проведения открытых переговоров. Также Москва выразила Вене протест по этому поводу.

12 апреля министр по делам Евросоюза и Конституции Австрии Каролина Эдтштадлер заявила, что Вена готова исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и произвести арест президента России Владимира Путина, если тот приедет в страну.