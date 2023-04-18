Вена, 18 апреля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Власти Австрии выдали делегации России две дополнительные визы после начала сессии специального комитета Организации Объединённых Наций (ООН) по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Об этом 18 апреля рассказал замглавы российской делегации Эрнест Чернухин.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«По итогам активных консультаций всё же удалось добиться выдачи двух дополнительных виз для российских делегатов», — приводят его слова РИА Новости.

Чернухин уточнил, что решить этот вопрос в положительном ключе получилось благодаря усилиям российских дипломатов, а также благодаря вниманию СМИ.

Также замглавы российской делегации призвал власти Австрии избегать в дальнейшем такого рода инцидентов, чтобы обеспечить беспрепятственное участие представителей страны в мероприятиях ООН в Вене.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля Эрнест Чернухин рассказал, что большая часть членов российской делегации не получили виз для участия в сессии спецкомитета ООН. Он подчеркнул, что российская сторона считает сложившуюся ситуацию политическим давлением и препятствием для проведения открытых переговоров. Также Москва выразила Вене протест по этому поводу.

12 апреля министр по делам Евросоюза и Конституции Австрии Каролина Эдтштадлер заявила, что Вена готова исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и произвести арест президента России Владимира Путина, если тот приедет в страну.