Симферополь, , 13:01 — REGNUM В Джанкойском районе Крыма 18 апреля запустили первую насосную станцию Северо-Крымского канала. Как сообщил журналистам советник председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров, начала заполняться Красногвардейская ветка канала.

Северо- Крымский канал. © РИА Новости Крым. Александр Дружинович

Чиновник заявил, что нынешняя производительность станции составляет 13,7 кубометра в секунду. По его словам, при необходимости производительность может быть увеличена почти в пять раз.

Вода после запуска станции дойдёт до крымских фермеров уже через несколько дней. В поливном сезоне планируют принять участие 209 сельхозпроизводителей. В 2023 году планируется орошать 38,1 тыс. га земель, в том числе с машинным водоподъёмом от насосной станции №1 ― более 16 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что днепровская вода поступила в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он также выразил уверенность, что нынешний поливной сезон будет более продуктивным, поскольку в межсезонье русло канала отремонтировали и очистили от иловых наносов.

В 2014 году после решения крымчан воссоединиться с Россией Украина полностью перекрыла поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал, устроив таким образом водную блокаду полуострова. В конце февраля 2022 года после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины российские военные разблокировали подачу воды в канал.