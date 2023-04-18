Санкт-Петербург, , 12:54 — REGNUM После волны критики и призывов в сети отменить концерты рэпера Jah Khalib в России, площадка в Санкт-Петербурге КСК «М-1 Арена» заявила ИА REGNUM, что концерт 25 апреля не состоится.

Jah Khalib Sabyrzhan.makhambetzhan

«Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — Заявили ИА регнум в КСК «М-1 Арена».

Интернет-пользователи призвали отменить концерты казахстанского рэпера Jah Khalib после того, как он опубликовал пост в поддержку Украины.

Музыкант Аким Апачев направил в Минкульт запрос, в котором попросил отменить концерты казахстанского рэпера на территории России.

«Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России, по факту поддержки террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — уточнил Апачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ставропольском министерстве культуры заявили, пока вопрос об отмене концерта рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) не стоит. Скандал вокруг концерта в Ставрополе начался после жалоб местных активистов, потребовавших отменить мероприятие из-за позиции артиста по спецоперации на Украине.