В приграничном районе Брянской области зафиксирован сброс неустановленного боеприпаса

Случевск, , 12:48 — REGNUM По окраинам населённого пункта Случевск Погарского района Брянской области зафиксирован сброс неустановленного боеприпаса. Об этом 18 апреля ИА REGNUM сообщил источник.

Брянск Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«17 апреля 2023 года в дежурную часть УМВД России по Брянской области из УФСБ России по Брянской области поступила информация о том, что в 21:20 по окраинам населённого пункта Случевск Погарского района Брянской области с квадрокоптера зафиксирован сброс неустановленного боеприпаса», — говорится в сообщении источника.

Уточняется, что населённый пункт Случевск находится в 900 метрах от государственной границы.

По имеющейся информации, в результате инцидента повреждена электрическая подстанция. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Погарском районе была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. По информации главы региона, нарушитель «подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов».