Брянская область, 18 апреля, 2023, 12:48 — ИА Регнум. По окраинам населённого пункта Случевск Погарского района Брянской области зафиксирован сброс неустановленного боеприпаса. Об этом 18 апреля ИА REGNUM сообщил источник.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

«В 21:20 по окраинам населённого пункта Случевск Погарского района Брянской области с квадрокоптера зафиксирован сброс неустановленного боеприпаса», — говорится в сообщении источника.

Уточняется, что населённый пункт Случевск находится в 900 метрах от государственной границы.

По имеющейся информации, в результате инцидента повреждена электрическая подстанция. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Погарском районе была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы со стороны Украины. По информации главы региона, нарушитель подорвался на заминированной защитной линии вдоль границы.