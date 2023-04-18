Москва, , 12:46 — REGNUM Криптобиржа Binance отменила часть введённых весной 2022 года в соответствии с санкциями Евросоюза ограничений для учётных записей россиян. Как отмечает РБК, официально объявления об этом от площадки не было, но в техподдержке изданию подтвердили снятие ограничений.

Криптобиржа Negative Space

Так, речь идёт об отмене лимита в 10 тысяч евро. Ранее учётные записи российских пользователей, сумма активов на которых превышала эту сумму, были переведены в режим «только для вывода средств». Такие клиенты не могли торговать на бирже или вносить дополнительные средства на свои счета. Теперь подобные ограничения отсутствуют, «можно осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств», указали в техподдержке.

При этом ограничения для россиян в отношении p2p-операций в долларах США и евро на платформе сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте крупнейшая криптовалютная биржа Binance запретила россиянам, и физлицам, проживающим в России, операции с покупками и продажей долларов и евро через P2P-сервис.

Кроме того, биржа закрыла гражданам Евросоюза (ЕС) покупку и продажу рублей по P2P. Как пояснил представитель биржи, введение запрета связано с десятым пакетом санкций ЕС.

Граждане России начали активно использовать этот инструмент после того, как появились проблемы с операциями SWIFT. Это позволяло российским гражданам беспрепятственно переводить деньги за рубеж.