Тверь, 18 апреля, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сегодня, 18 апреля, ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой медицинской помощи и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов представителям муниципальных образований Верхневолжья.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя вручил ключи от новых школьных автобусов, автомобилей скорой помощи и передвижных ФАП

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, только в течение последних трёх лет, за 2020–2022 годы, регион обновил около 300 единиц автотранспорта для медицинских и общеобразовательных организаций — в муниципалитеты поступило 188 школьных автобусов и 110 автомобилей скорой медицинской помощи. В этом году для Тверской области за счёт федеральных средств приобретено ещё 16 школьных автобусов, 10 машин скорой медицинской помощи и четыре передвижных фельдшерско-акушерских пункта.

«За эту большую работу хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и федеральное правительство. Весь транспорт, который мы передаём в муниципальные образования, выпущен российскими предприятиями, оснащён российским высокотехнологичным оборудованием. Важно, что сегодня мы активно занимаемся импортозамещением, продвигаем наши наработки в жизнь», — подчеркнул Игорь Руденя.

Новые школьные автобусы на 23 посадочных места каждый переданы в 12 муниципалитетов: Бельский, Западнодвинский, Кашинский, Кимрский, Лихославльский, Максатихинский, Сандовский, Спировский и Старицкий округа, а также в Бологовский, Калининский и Конаковский районы.

«У нас много учеников на селе. Для них школьные автобусы — это дорога в жизнь. Это не только доступность к образованию, но ещё и поездки в социальные и культурные учреждения, выезды на соревнования», — сказал глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

Новые автобусы оснащены трансляционным громкоговорящим устройством, кнопками «сигнал водителю», дополнительной подножкой пассажирской двери, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими аптечками. В транспорте установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет следить за движением автобусов в режиме онлайн. Также в автобусах установлены цифровые тахографы, которые ведут учет времени в пути и отдыха водителя.

«Наши дети сегодня получают комфортные, красивые, новые автобусы. Спасибо за заботу о здоровье и благополучии детей региона», — заявила глава Лихославльского муниципального округа Наталья Виноградова.

Автомобили СМП переданы медицинским учреждениям Вышневолоцкого, Селижаровского, Кашинского, Кимрского, Максатихинского, Оленинского и Нелидовского округов, Конаковского и Кувшиновского районов. Кроме того, в Тверскую область поступило четыре передвижных медицинских комплекса. Все они предназначены для оснащения мобильных медицинских бригад для оказания первичной медико-санитарной помощи. Глава региона отметил, что мобильные ФАПы должны быть постоянно задействованы в работе, находиться на линиях, оказывать медицинскую помощь населению.

Обеспечить приобретение в 2022–2023 годах дополнительных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений и малых городов правительству РФ поручал президент Владимир Путин. Комплексы переданы Бежецкой, Вышневолоцкой, Ржевской и Нелидовской ЦРБ. Они оснащены необходимым оборудованием, включая холодильник и шкаф для хранения лекарств, электрокардиограф, анализатор для определения уровня гемоглобина крови и уровня глюкозы крови, пульсоксиметр, спирометр, автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор и другое.

«Жители деревень и сёл, удаленных от районного центра, смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях. Это новый уровень медицинского обслуживания населения. Хочу выразить слова благодарности за комплексный подход в развитии здравоохранения», — отметил глава Бежецкого района Игорь Павлов.