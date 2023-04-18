Песков заявил, что у Кремля нет информации о плане Макрона по переговорам по Украине

Москва, , 12:38 — REGNUM Кремлю ничего не известно о существовании французского плана по урегулированию на Украине, российская сторона ничего не получала от Франции по этому поводу. Об этом 18 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Песков, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Пекин говорил о каких-то элементах плана урегулирования на Украине, однако таковые до настоящего времени никак не проявились.

«Нам неизвестно о существовании французского плана. И ничего от французской стороны мы не получали», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Макрон намерен обратиться к Китаю с планом по разрешению конфликта на Украине дипломатическим путём.

Уточнялось, что французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну провести ряд переговоров с заведующим Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И для создания структуры, которую было бы возможно использовать в качестве основы для будущих переговоров.

7 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Макроном предложил французскому президенту внести свой план урегулирования украинского кризиса. Как отметил китайский лидер, КНР готова поддержать инициативу Франции.