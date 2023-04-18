Москва, , 12:36 — REGNUM Вопрос участия президента России Владимира Путина в акции «Бессмертный полк» в этом году пока остаётся открытым. Об этом сообщил 18 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не могу сказать насчёт президента, но то, что альтернативные форматы будут широко востребованы гражданами — однозначно», — сказал Песков.

Возглавляющая центральный штаб Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») заявила 18 апреля, что шествие «Бессмертного полка» в этом году решено провести в смешанном формате: при желании принять участие в акции можно будет онлайн. Кроме того, остаётся традиционный, очный формат участия в шествии.

При этом в Крыму «Бессмертный полк» в очном формате проводить не будут из соображений безопасности.

Песков 13 апреля заявил, что в параде Победы на Красной площади 9 мая могут принять участие бойцы — участники спецоперации. Детали проведения парада он пока уточнять не стал.