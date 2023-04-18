Песков заявил о готовности Москвы рассмотреть инициативы третьих стран по Украине

Москва, , 12:34 — REGNUM Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по мирному урегулированию конфликта на Украине пока рано давать какие-либо оценки.

Луис Инасиу Лула да Силва (сс) BCNChile

«Что касается инициативы бразильской стороны, пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно всё-таки обладать информацией… знать нюансы», — сказал пресс-секретарь президента в ходе брифинга 18 апреля.

Песков добавил, что возможность получить эти «нюансы» имеет глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, который на данный момент находится в турне по странам Латинской Америки.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия готова к рассмотрению любых инициатив третьих стран по мирному урегулированию конфликта на Украине, если они в полном объёме учитывают интересы Москвы: «Для нас главное — это обеспечивать собственные интересы».

Накануне Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой подчеркнул, что российская сторона заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился в ближайшее время.