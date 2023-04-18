Москва, , 12:32 — REGNUM Программа и список участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) находятся пока в разработке. Об этом 18 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Есть определённые наработки, верстается программа, ведётся работа с гостями. Как только будет финализирована, проинформируем», — сообщил Песков.

ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной — гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, посол Уругвая в России Даниэль Кастильос намеревается принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам дипломата, уругвайская сторона считает ПМЭФ платформой для общения и продвижения, и ранее она уже принимала участие в работе форума.