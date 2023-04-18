Песков переадресовал в Минобороны вопрос о поиске призывников с помощью камер

Москва, , 12:32 — REGNUM В администрации президента России переадресовали вопрос о использовании в Москве камер для поиска призывников в Министерство обороны. Об этом 18 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не наша прерогатива, этим занимается Минобороны и подведомственные военкомы», ― указал официальный представитель кремля.

По его словам, подобные вопросы «нужно туда обращать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что для определения места жительства призывников используется столичная система видеонаблюдения. Он добавил, что по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них, а образовательные учреждения помогают определить, где молодые люди призывного возраста обучаются.

Локтев подчеркнул, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

Уже в нынешнюю призывную кампанию, стартовавшую 1 апреля, московские военкоматы начнут в тестовом режиме рассылать повестки о призыве на военную службу через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме.

При этом он подчеркнул, что в остальном действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службу остался прежним.