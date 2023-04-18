Донецк, 18 апреля, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Число погибших в Донецке в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 18 апреля возросло до трёх человек. Об этом в во вторник сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 апреля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район)… погибли мужчина 1966 и 1971 годов рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее сообщало, что жительница Кировского района Донецка 1959 года рождения также погибла при обстреле со стороны ВСУ 18 апреля.

Во вторник Вооружённые силы Украины, согласно данным представительства ДНР в СЦКК, в период с 00:00 по 08:20 по местному времени выпустили в направлении Донецка 12 снарядов калибра 155 миллиметров.

Также в Киевском районе Донецка в результате работы российских сил противовоздушной обороны сбили украинский ударный беспилотник, начинённый взрывчаткой. По предварительным данным, пострадавших нет.