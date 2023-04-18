СБУ задержала дочь бывшего главы Чернобаевки за «пособничество» России
Киев, 18 апреля 2023, 12:16 — REGNUM В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали дочь бывшего руководителя администрации Чернобаевки Херсонской области Юрия Турулева, которая возглавляла отдел образования в этом селе. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе СБУ.
Женщину обвинили в «пособничестве» России.
«Злоумышленницей является 30-летняя дочь … Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении», ― говорится в Telegram-канале СБУ.
По данным ведомства, женщина возглавила отдел образования в Чернобаевке, в этой должности она занималась введением российских образовательных стандартов в селе. При этом после прихода украинских войск на правобережную часть Херсонской области подозреваемая переехала в Винницкую область.
Женщину арестовали. Ей предъявили обвинение в «пособничестве» России.
«Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Фигурантке грозит до 12 лет заключения», ― добавили в СБУ.
В июне 2022 года на главу военно-гражданской администрации села Чернобаевка в Херсонской области Юрия Турулева совершили покушение. На дороге, по которой следовал его автомобиль, сработало взрывное устройство. Турулев получил лёгкие осколочные ранения и лёгкую контузию.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля спецслужбы Украины сообщили о задержании бывшего начальника вокзала города Херсона. Местного жителя обвинили в «пособничестве государству-агрессору». По данным СБУ, мужчина, чьё имя не называется, «помогал России перебрасывать военные эшелоны» на Украину.
Задержанному грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
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