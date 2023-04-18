СМИ: «Ростех» собирается передать концерну «Техмаш» несколько активов «Уралвагонзавода»

Москва, , 11:38 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» собирается передать концерну «Техмаш» для производства артиллерии несколько активов «Уралвагонзавода». Об этом 18 апреля сообщило РБК со ссылкой на источники.

Сборка техники на «Уралвагонзаводе» © Донат Сорокин/ТАСС

Уточняется, что имеются в виду предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и завод № 9, в том числе ведущие производство ствольных артиллерийских систем.

Также указывается, что в «Ростехе» уверены, что такое решение позволит активизировать опытно-конструкторские работы и нарастить объём производства.

«УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике», — рассказал представитель госкорпорации.

Он отметил, что производители после такой реорганизации станут работать по единой схеме разработки «пушка — выстрел», в результате чего «Техмаш» будет работать над артиллерийскими системами, а «Уралвагонзавод» займётся танками, которые на сегодняшний день являются для него основной продукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв». Новая партия бронетехники была отправлена в адрес Министерства обороны.