Москва, 18 апреля 2023, 11:38 — REGNUM Госкорпорация «Ростех» собирается передать концерну «Техмаш» для производства артиллерии несколько активов «Уралвагонзавода». Об этом 18 апреля сообщило РБК со ссылкой на источники.

Сборка техники на «Уралвагонзаводе»
Сборка техники на «Уралвагонзаводе»
© Донат Сорокин/ТАСС

Уточняется, что имеются в виду предприятия ЦНИИ «Буревестник», «Уралтрансмаш» и завод № 9, в том числе ведущие производство ствольных артиллерийских систем.

Также указывается, что в «Ростехе» уверены, что такое решение позволит активизировать опытно-конструкторские работы и нарастить объём производства.

«УВЗ при этом сконцентрируется на основной для него танковой тематике», — рассказал представитель госкорпорации.

Он отметил, что производители после такой реорганизации станут работать по единой схеме разработки «пушка — выстрел», в результате чего «Техмаш» будет работать над артиллерийскими системами, а «Уралвагонзавод» займётся танками, которые на сегодняшний день являются для него основной продукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв». Новая партия бронетехники была отправлена в адрес Министерства обороны.