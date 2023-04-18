Медведев ответил Западу на призыв не допустить ядерную войну
Москва, 18 апреля 2023, 11:30 — REGNUM Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал 18 апреля в Telegram-канале на заявление министров иностранных дел G7, которые призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны.
«Это странное существо [Госсекретарь США Энтони Блинкен] выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки — свидетельство безмерных человеческих страданий… упомянув свою страну, которая это преступление и совершила», — говорится в сообщении.
По словам Медведева, США применяют ядерное оружие, но не каются.
«Они лицемерят и врут своим и чужим», — отметил зампредседателя Совбеза.
При этом Медведев добавил, что Запад обвиняет Россию в распространении «ложной информации» по Украине, требует от России выдать гарантии про ядерное оружие, но по сути намекает на будущий ядерный конфликт с НАТО.