«Врут своим и чужим». Медведев ответил главам МИД G7 на призыв не допустить ядерную войну

Москва, , 11:30 — REGNUM Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал 18 апреля в Telegram-канале на заявление министров иностранных дел G7, которые призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны.

«Это странное существо [Госсекретарь США Энтони Блинкен] выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки — свидетельство безмерных человеческих страданий… упомянув свою страну, которая это преступление и совершила», — говорится в сообщении.

По словам Медведева, США применяют ядерное оружие, но не каются.

«Они лицемерят и врут своим и чужим», — отметил зампредседателя Совбеза.

При этом Медведев добавил, что Запад обвиняет Россию в распространении «ложной информации» по Украине, требует от России выдать гарантии про ядерное оружие, но по сути намекает на будущий ядерный конфликт с НАТО.