Москва, 18 апреля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Японские власти по сути плюют на могилы соотечественников, ставших жертвами американских ядерных бомбардировок в 1945 году, написал 18 апреля в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявление министров иностранных дел G7, которые призвавших Москву подтвердить недопустимость атомной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это странное существо [Госсекретарь США Энтони Блинкен] выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки — свидетельство безмерных человеческих страданий… не упомянув свою страну, которая это преступление и совершила», — написал экс-президент.

Он подчеркнул, что США применяют ядерное оружие, но не каются за это, и обвинил Штаты в лицемерии — ведь глава Госдепа сделал своё заявление в Японии — пострадавшей от американской атаки.

«Всё это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чьё руководство по сути плюёт на могилы своих соотечественников, убитых американцами», — добавил Медведев.

При этом он отметил, что Запад обвиняет Россию в распространении «ложной информации» по Украине, требует от России выдать гарантии про ядерное оружие, но по сути намекает на будущий ядерный конфликт с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен в комментарии о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 не счёл необходимым и уместным принести извинения и уточнить виновных в этой трагедии. В ходе пресс-конференции 18 апреля Блинкен заявил, что Хиросима и Нагасаки являются мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок. В результате этих исключительных случаев применения ядерного оружия погибли по меньшей мере 250 тысяч человек.

В совместном заявлении по итогам встречи в Японии главы МИД G7 снова раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации» на территории Украины. В документе министры заявили об «озабоченности» угрозами от «иностранного вмешательства».