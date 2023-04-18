В России признали нежелательным норвежский экологический фонд «Беллона»
Москва, 18 апреля 2023, 11:22 — REGNUM Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» (организация, признанная в РФ нежелательной) в России. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что после изучения поступивших материалов Генпрокуратура установила, что деятельность указанной неправительственной организации «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности фонда нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении.
Также указывается, что фонд ведёт финансирование некоммерческих организаций, которые исполняют функции иностранного агента, и ими делаются попытки оказать влияние для изменения законодательства России. При этом также «Беллона» также принимает участие в формировании общественного мнения о несостоятельности природоохранной политики в РФ и некомпетентности российских газо — и нефтедобывающих отраслей для прекращения международного взаимодействия с ними.
«С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооружённых сил РФ», — добавляется в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене и распространении ложной информации про российскую армию.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать приговор, вынесенный журналисту. Позднее в понедельник, 17 апреля, стало известно, что посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за приговора Кара-Мурзе.