* — организация, признанная в РФ нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» в РФ

Москва, , 11:22 — REGNUM Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского экологического фонда «Беллона» (организация, признанная в РФ нежелательной) в России. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что после изучения поступивших материалов Генпрокуратура установила, что деятельность указанной неправительственной организации «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

«В Генеральной прокуратуре принято решение о признании деятельности фонда нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что фонд ведёт финансирование некоммерческих организаций, которые исполняют функции иностранного агента, и ими делаются попытки оказать влияние для изменения законодательства России. При этом также «Беллона» также принимает участие в формировании общественного мнения о несостоятельности природоохранной политики в РФ и некомпетентности российских газо — и нефтедобывающих отраслей для прекращения международного взаимодействия с ними.

«С начала специальной военной операции Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооружённых сил РФ», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене и распространении ложной информации про российскую армию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать приговор, вынесенный журналисту. Позднее в понедельник, 17 апреля, стало известно, что посла России в Лондоне Андрея Келина вызвали в МИД Великобритании из-за приговора Кара-Мурзе.