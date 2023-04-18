Сын певца Дидюли получил травмы в московском ресторане из-за упавшего на него холодильника

Москва, , 11:20 — REGNUM Сын лидера группы «ДиДюЛя» получил телесные повреждения в ресторане на Крымском Валу. На него упал холодильник. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём 15 апреля в больницу обратился Тимур Дидюля, сын известного гитариста и композитора Валерия Дидюли. Врачи диагностировали у молодого человека телесные повреждения. Он объяснил медикам, что на него упал холодильник в ресторане, в котором он работает.

«В ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова самостоятельно обратился 23-летний мужчина, у которого были диагностированы телесные повреждения. По словам пациента, травмы он получил на рабочем месте в ресторане на улице Крымский Вал в результате падения холодильника», — рассказал собеседник агентства.

Информацию об этом медики передали в полицию, такие случаи рассматриваются как травма на производстве. Проверку по инциденту проводят следователи СК.

Отец пострадавшего парня Валерий Дидюля — популярный белорусский и российский гитарист-виртуоз, композитор и музыкальный продюсер. Валерий является лидером группы «ДиДюЛя», автором более 120 инструментальных композиций, активно гастролирует и даёт порядка 120 концертов в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Подмосковье избили дочь экс-депутата Госдумы. Дочь депутата Госдумы четвёртого и пятого созывов Александра Фурмана обратилась в больницу с телесными повреждениями. Врачам она рассказала, что была избита прямо в госпитале «Лапино».