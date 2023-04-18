Обрушения экономика, территориальный распад, миллионы беженцев – по итогам 30 лет независимости Украина оказалась несостоявшимся государством. Точка невозврата была пройдена не в 2022 и не в 2014-м, а куда раньше. Но у Украины был шанс выбрать альтернативный вариант истории – тот, который Владимир Путин предложил Киеву ещё 23 года назад.

Геворг Мирзаян, , 11:55 — REGNUM Ровно 23 года назад, 18 апреля 2000 года, состоялся первый государственный визит Владимира Путина в Киев в качестве нового лидера России. Он встретился со вторым украинским президентом Леонидом Кучмой, обсуждал с ним самые острые на тот момент вопросы двусторонних отношений: долги Украины за российский газ и судьбу Черноморского флота. Путин предлагал различные форматы восстановления и укрепления связей, прежде всего, экономических. Уже тогда шла о том, что с 2001 года будет называться Евразийским экономическим сообществом, а сейчас — Евразийским союзом, в который Украина так и не вошла.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вариант интеграции в ЕАЭС был объективным шансом для Украины ускорить восстановление промышленности после экономического кризиса 1990-х, — сказал ИА REGNUM глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Страны бывшего СССР были заточены под кооперацию, дополняя друг друга, и экономика Украины легко бы нашла свое место в отличие от варианта с ЕС».

Если бы этот альтернативный сценарий стал реальностью, произошло бы резкое оживление машиностроительной отрасли, доставшейся Украине от СССР. В том числе авиационных и ракетных производств, которые были завязаны на смежников в России и Белоруссии, отмечает Мендкович. Хорошие перспективы были у металлургии. «Успешная интеграция могла бы привести к серьезному экономическому росту и поднять уровень жизни вплоть до показателей российских промышленных регионов», — указывает эксперт.

Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Реальная Украина, чья элита несколько раз сделала выбор в пользу разрыва с Россией и превращения в «Антироссию», к 2023 году превратилась в failed state — несостоявшееся государство.

Следствие системных ошибок

40% потерянных объемов металлургии и урожая. Сокращение ВВП на треть. 7 млн сбежавших из страны. Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области, выбравшие жизнь вне украинского государства. 60% расходных статей бюджета, формирующихся исключительно за счет внешних заимствований.

Эксперты (как российские, так и западные) сходятся в том, что даже если киевскому руководству удастся по итогам СВО и сохранить контроль над частью нынешней территории, то процесс восстановления хотя бы до уровня 2022 года (т. е. до уровня одной из беднейших стран Европы) может занять очень длительное время. Целым поколениям придется расплачиваться за ошибки украинской власти, совершенные за последние 9 лет.

Владимир Зеленский во время визита на передовую в Донбассе Официальное интернет-представительство Президента Украины

Или все-таки за последние 20 лет? Ведь у Украины был шанс не вступать на этот путь — путь государства-Антироссии, заведшей страну в нынешнее никуда. Россия предлагала ей альтернативную дорогу — к добрососедству, сосуществованию, экономической и культурной интеграции.

Конечно, в предложении Москвы, с которым в апреле 2000 года прибыл президент Путин, был не только экономический, но и геополитический момент.

Уже тогда, в начале нулевых, было понятно, что НАТО не готово сотрудничать с Россией как с равноправным игроком, не готово выстраивать совместную с Москвой систему коллективной и неделимой безопасности в Европе. Вместо этого альянс будет расширяться на восток, сначала за счет бывшего соцблока, затем за счет стран постсоветского пространства — и прежде всего Украины.

Уже тогда было очевидно, что его целью будет сдерживание России — недопущение ее возрождения и восстановления влияния в Европе. Что ради этого сдерживания руководство альянса пожертвует своими сателлитами — в том числе и Украиной.

Обо всем этом Владимир Путин, по всей видимости, предупреждал украинских лидеров — но они его уже не слушали. Потому, что не хотели — да и уже не могли.

Запад использовал Украину как расходный материал

«Путин, возглавив Россию, совершенно искренне хотел сохранить добрососедские и взаимовыгодные отношения с соседями по экс-СССР. Но за десять лет ситуация изменилась критически. Украина к 2000 году была взята англосаксами под тотальный контроль (через бизнес, политиков, СМИ, культурную и научную элиту)», — сказал ИА REGNUM политический обозреватель ТРК «Крым» Сергей Веселовский.

При этом американцы связывали и повязывали украинскую политическую элиту не только и даже не столько своими руками — все программы привязки (через культурное влияние, различные образовательные программы и прочие инструменты мягкой силы) осуществлялись в основном руками европейскими. Прежде всего восточноевропейскими. «Они очень сильно влияли — и прямо, и косвенно. Особенно Польша и Чехия, имеющие разветвлённую сеть НКО. Кроме того, они показывали Украине «правильный» путь. К тому же они играли на языковом родстве, и создавали видимость особой близости, выставляя себя как альтернативный России славянский полюс. И это работало тогда, а сейчас работает ещё больше», — сказал ИА REGNUM доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский president.gov.ua

Восточноевропейские партнеры не забывали о своих интересах. «В Варшаве никогда не забывали о формуле Збигнева Бжезинского, что Россия без Украины перестаёт быть империей. Так что, здесь, будучи проводником американских интересов, Польша представляет собой тот самый редкий случай, когда страна является бенефициаром союзнических отношений с США», — поясняет ИА REGNUM старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

«Если Польшу можно было считать проводником американского влияния, то Чехию — скорее влияния ЕС в целом. И, само собой, обе не забывали о своих интересах. Причём Польша — более об исторических и геополитических, а Чехия — скорее геоэкономических: освоение украинского рынка, закрытие местных конкурентов и вытеснение российских», — говорит Трухачев.

В результате совместными усилиями западных лидеров и украинской олигархической элиты (которая мнила себя хозяевами страны) Украине не позволили вступить на путь, предложенный Путиным. И в 2004 году оформили этот запрет через первый майдан. «Попытки «купить» Кучму взаимовыгодными перспективами разбились о стену тотального саботажа украинского политикума. Леонид Данилович был связан и повязан. А когда в 2004-м в последний раз судорожно дёрнулся, получил «третий тур» и американского Виктора Ющенко», — говорит Веселовский.

Евромайдан добил

«Оранжевый» майдан 2004–2005 годов не только закрыл Украине путь к нормальному существованию, но привел к началу процесса разрушения украинской государственности как таковой.

«Точкой невозврата стал «третий тур» президентских выборов 2004 года, когда, под внешним принуждением и на базе бандеровского «подполья», началось конструирование новой неконституционной и неправовой государственной системы, идеологии поощряющей коррупцию и нацификацию», — поясняет ИА REGNUM гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Пришедший к власти президент Ющенко начал ускоренными темпами строить из Украины не «Не-Россию», каковой она была при Кучме, а «Антироссию».

Если кто-то считал, что после ухода Ющенко и прихода условно «пророссийского» Виктора Януковича в 2010 году наступила ремиссия, то это было не так.

«С нашей стороны ошибкой было полагать, что Янукович-2010 — это Янукович-2004. Англосаксы Виктора Фёдоровича за пять лет переформатировали, окружили «лёвочкиными» (Сергей Левочкин на момент Майдана занимал должность главы администрации президента Януковича и, по слухам, ответственен за провокационный разгон студентов), и подвели к перевороту 2014 года безвольным и «тёпленьким», — отмечает Веселовский.

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

Именно окружение Януковича толкало его к антироссийскому курсу — в частности, тянуло Украину в ассоциацию с Евросоюзом. Подписание Соглашения об ассоциации позиционировалось как шаг Украины к вступлению в ЕС, а по сути же приводило к дальнейшему ослаблению местной экономики и разрыву имеющихся связей с российским и евразийским рынком.

«В реальности, как мы знаем, украинский экспорт серьезно деградировал при попытке войти на европейский рынок, которое произошло на максимально невыгодных условиях. Проект соглашения об ассоциации с ЕС для Украины предусматривал гораздо худшие условия, чем для большинства других кандидатов на тот момент. Страна лишалась даже минимальных прав на политику протекционизма и поддержу собственных производителей, в том числе для адаптации к стандартам ЕС», — говорит Мендкович.

И когда Янукович, находившийся под давлением украинских промышленников и имеющий на руках альтернативное предложение Москвы, отказался подписывать документ, на Украине произошел второй Майдан — или, как его еще называют, Евромайдан. В отличие от первого, куда более бандеровский, антироссийский. Он поставил точку не только в российских попытках наладить отношения с соседней страной, но и в государственности этой страны. Влияние внешних деструктивных игроков резко выросло. «Проще говоря — чтобы польское влияние на Украине было возможно, необходимо предельное ослабление государственных институтов Украины, что и произошло», — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

По сути, Петр Порошенко и пришедший ему на смену Владимир Зеленский обрекли украинцев на учесть пушечного мяса для воплощения планов Запада по сдерживанию России. Отказываться от этих планов Запад был не готов — собственно, поэтому и отверг предложения Владимира Путина (отчаявшегося договориться напрямую с Киевом) о гарантиях безопасности России. А значит у Москвы уже не оставалось никакого иного выбора кроме как защищать свои интересы при помощи специальной военной операции.