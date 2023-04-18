Блинкен не назвал ответственного за «беспрецедентные» бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в своём комментарии о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года не счёл необходимым и уместным принести извинения и уточнить виновных в этой трагедии.

Атомный взрывов. Нагасаки. Япония. 1945

«Это [программа нераспространения ядерного оружия — ред.] будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок в 1945 году», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции 18 апреля.

Госсекретарь США отметил, что страны «Большой семёрки» остаются приверженными поддержанию и повышению усилий по нераспространению ядерного оружия с целью построения безопасного и стабильного мира.

В конце декабря депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки призвал Соединённые Штаты Америки признать ошибкой бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, а также принести свои извинения за эту трагедию.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произошли 6 и 9 августа соответственно. В результате этих исключительных случаев применения ядерного оружия погибли по меньшей мере 250 тысяч человек.