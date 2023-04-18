Глава комиссии Госдумы Пискарев предложил лишить иноагентов имущественной поддержки

Москва, , 11:08 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ужесточить законодательство об иноагентах. Об этом 18 апреля в Telegram-канале написал глава комиссии Василий Пискарев.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важно устранить любые лазейки для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти законы», — считает Пискарев.

Комиссия предлагает ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки.

Кроме того, комиссия предлагает закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Сейчас министерство реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, понятие иностранного агента появилось в российском законодательстве в 2012 году. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Им также запрещено получать госфинансирование и преподавать для несовершеннолетних.

В Госдуме 14 апреля создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим из страны и выступающим против неё иноагентам и деятелям шоу-бизнеса. Вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой сообщил, что в Думу поступает множество обращений по данному вопросу, и некоторые из предложений носят «достаточно радикальный характер», депутаты попробуют найти справедливое решение.