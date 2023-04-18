Москва, 18 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ужесточить законодательство об иноагентах. Об этом 18 апреля в Telegram-канале написал глава комиссии Василий Пискарев.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Важно устранить любые лазейки для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти законы», — считает Пискарев.

Комиссия предлагает ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки.

Кроме того, комиссия предлагает закрепить за Минюстом полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Сейчас министерство реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов.

Как сообщало ИА REGNUM, понятие иностранного агента появилось в российском законодательстве в 2012 году. Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Им также запрещено получать госфинансирование и преподавать для несовершеннолетних.

В Госдуме 14 апреля создали рабочую группу для разработки идей по запрету получать доход в России уехавшим из страны и выступающим против неё иноагентам и деятелям шоу-бизнеса. Вице-спикер нижней палаты парламента Пётр Толстой сообщил, что в Думу поступает множество обращений по данному вопросу, и некоторые из предложений носят «достаточно радикальный характер», депутаты попробуют найти справедливое решение.