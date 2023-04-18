Российские военные рассказали о круглосуточной работе расчётов «Торнадо-С» в зоне спецоперации

Донецк, , 11:10 — REGNUM Работа расчётов РСЗО «Торнадо-С» в зоне спецоперации идёт в круглосуточном режиме, рассказал заместитель начальника боевой машины реактивной системы Никита, сообщило 18 апреля Минобороны в своём Telegram-канале.

РСЗО «Торнадо-С» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Торнадо-С» используется для ударов по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ, рассказал военный.

«Довольно большую площадь покрывает машина. Нам приходят координаты, и мы конкретно по этим координатам отрабатываем», — пояснил он.

Применяется РСЗО и для уничтожения движущихся целей. На комплексе «Торнадо-С» большую часть работы по наведению выполняет компьютер, отметил Никита.

Как рассказал начальник расчёта боевой машины «Торнадо-С» Сергей, команды поступают в любое время дня и ночи. «Команда пришла — в течение пяти минут мы уже на позиции», — сообщил военный.

По его словам, ночью в основном отрабатываются задачи по плановым целям, «чтобы больше скрытности было, чтобы противник не успел засечь». Засечь противник машину не успевает — военные очень быстро «сворачиваются» и покидают позицию.

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