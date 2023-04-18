Токио, 18 апреля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В совместном заявлении по итогам встречи в Японии министры иностранных дел стран — членов «Группы семи» (G7) снова раскритиковали Россию за якобы «распространение ложной информации для привлечения поддержки» её действий на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиросима G7

В документе главы МИД G7 заявили об «озабоченности» угрозами от «иностранного вмешательства», включая «дезинформацию», целью которой, по их утверждению, является «прерывание демократических процессов, дестабилизация наших обществ, угроза нашим людям».

«Мы решительно осуждаем Россию за широкое распространение дезинформации и манипуляцию информацией для привлечения поддержки» — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля главы МИД стран G7 договорились продолжать оказывать поддержку Украине, а также сохранять антироссийские санкции. Кроме этого, они смогли договориться по укреплению сотрудничества в отношении уклонения от санкций и противодействия поставкам вооружений России третьими странами.

13 июня 2021 года участники саммита G7, обвинили Россию в «дестабилизирующем поведении» и «злонамеренные действиях». При этом они заявили, что готовы налаживать с Москвой стабильные и предсказуемые отношения.