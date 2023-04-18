Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал артёмовское направление эпицентром боёв

Артемовск, , 10:49 — REGNUM Артёмовское направление остаётся эпицентром боевых действий на Украине. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

Артемовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Эпицентром боевых действий остается бахмутское (артёмовское) направление. Там противник сосредотачивает наибольшие усилия, <…> увеличивает активность тяжёлой артиллерии и количество авиационных ударов», — приводит слова украинского командующего Telegram-канал Military Media Center.

По его словам, также активные боевые действия идут на купянском и краснолиманском направлениях, однако ни одной из сторон не удаётся достичь существенных результатов.

Накануне российские подразделения нанесли мощнейший удар по позициям ВСУ в Артёмовске. Отмечалось, что столбы дыма от бомбовых ударов видели даже жители Константиновки, расположенной в пределах 30 километров от Артёмовска.

На данный момент Артёмовск находится в состоянии оперативного окружения, а все ведущие в город дороги находятся под огневым контролем российских подразделений. С каждый днём Вооружённым силам Украины становится всё труднее и труднее удерживать необходимый для снабжения украинских подразделений в Артёмовске транспортный коридор.