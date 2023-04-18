В Оренбурге задержали начальника управления ЖКХ после гибели растерзанного собаками мальчика

Оренбург, , 10:47 — REGNUM Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации Оренбурга задержали по уголовному делу о нападении собак, в результате которого погиб ребенок, сообщили 18 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по факту смерти несовершеннолетнего по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).