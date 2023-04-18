Оренбург, 18 апреля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) администрации Оренбурга задержали по уголовному делу о нападении собак, в результате которого погиб восьмилетний ребенок, сообщили 18 апреля в пресс-службе Следственного управления СК.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Уголовное дело возбуждено по факту смерти несовершеннолетнего по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи провели обыски, в ходе которых изъяли документацию, касающуюся проведения мероприятий по отлову бездомных животных.

Следствие попросило арестовать подозреваемого. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства направлен доклад.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, 16 апреля рядом с гаражным кооперативом по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга нашли тело ребёнка с рвано-укушенными ранами. Из-за нападения стаи бездомных собак погиб восьмилетний мальчик. 17 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов отловить всех безнадзорных неучтённых собак. По итогам расследования следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в Оренбурге.