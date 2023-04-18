Мантуров заявил, что Минпромторг ожидает увеличения поставок минеральных удобрений в Индию

Нью-Дели, , 10:39 — REGNUM Минпромторг России ожидает, что в 2023 году объём поставок минеральных удобрений в Индию увеличится. Об этом 18 апреля рассказал журналистам вице-премьер — глава ведомства Денис Мантуров.

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

Как указал Мантуров, объём поставок минеральных удобрений из России в Индию по итогам 2022 года по сравнению с 2021 годом в физическом выражении увеличился в 3,4 раза.

«В основном поставляли комплексные минеральные, азотные и калийные удобрения, и в 2023 году ожидаем сохранения положительной динамики поставок минеральных удобрений нашим партнёрам из Индии», — сказал он и уточнил, что в стоимостном выражении в 2022 году поставки удобрений индийской стороне выросли в 6,4 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта государственный министр удобрений Индии Бхагвант Хуба заявил, что за 11 месяцев (апрель–февраль) текущего финансового года индийская сторона импортировала свыше 34 млн тонн российских удобрений. Он уточнил, что это является самым высоким показателем за последние три года.