Уголовное дело по статье «Госизмена» возбудили против жителя Твери за желание вступить в ряды ВСУ

Тверь, , 10:35 — REGNUM Уголовное дело по статье «Госизмена» возбудили в отношении 19-летнего жителя Твери, сообщил Telegram-канал SHOT.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, мужчина хотел уехать на Украину воевать против Вооруженных сил России, но несколько месяцев не мог этого сделать, так как находился в спецприёмнике за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Уточняется, что безработный мужчина собирался вступить в одно из подразделений ВСУ. По данным источника, он приехал в Белгородскую область и выжидал подходящего момента, чтобы перейти границу.

«Во время «секретной операции» его дважды арестовывали на 15 суток за распитие алкоголя», — говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным работают силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении жителя Хабаровска. Его подозревают в том, что он переводил ВСУ деньги на приобретение оружия и боеприпасов. А 14 апреля в Крыму задержали двух граждан Украины за участие в незаконном вооружённом крымско-татарском формировании. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по статье об участии в вооружённом формировании.

Кроме того, 17 апреля жителя Ярославской области задержали по подозрению в призывах к терроризму. Придерживаясь экстремистских взглядов и поддерживая ВСУ и политический курс Киева, он размещал в соцсетях призывы к диверсиям в отношении российских военных и к физическому уничтожению государственных деятелей России.

В Госдуму 7 апреля внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ, ужесточающих наказание за государственную измену, вплоть до пожизненного лишения свободы.