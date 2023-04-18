Тверь, 18 апреля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье «Госизмена» возбудили в отношении 19-летнего жителя Твери, сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Согласно полученной информации, мужчина хотел уехать на Украину воевать против Вооруженных сил России, но несколько месяцев не мог этого сделать, так как находился в спецприёмнике за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Уточняется, что безработный мужчина собирался вступить в одно из подразделений ВСУ. По данным источника, он приехал в Белгородскую область и выжидал подходящего момента, чтобы перейти границу.

«Во время «секретной операции» его дважды арестовывали на 15 суток за распитие алкоголя», — говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным работают силовики.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении жителя Хабаровска. Его подозревают в том, что он переводил ВСУ деньги на приобретение оружия и боеприпасов. А 14 апреля в Крыму задержали двух граждан Украины за участие в незаконном вооружённом крымско-татарском формировании. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы по статье об участии в вооружённом формировании.

Кроме того, 17 апреля жителя Ярославской области задержали по подозрению в призывах к терроризму. Придерживаясь экстремистских взглядов и поддерживая ВСУ и политический курс Киева, он размещал в соцсетях призывы к диверсиям в отношении российских военных и к физическому уничтожению государственных деятелей России.

В Госдуму 7 апреля внесли законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ, ужесточающих наказание за государственную измену, вплоть до пожизненного лишения свободы.