В МИД рассказали о тесном сотрудничестве России и Китая в сфере кибербезопасности

Москва, , 10:27 — REGNUM На сегодняшний день Россия и Китай ведут очень активное сотрудничество в сфере информационной безопасности. Об этом 18 апреля рассказал директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.

Кибервойска Иван Шилов © ИА REGNUM

По слова дипломата, российская и китайская стороны ведут очень плотный диалог и сотрудничество в указанной сфере, как между внешнеполитическими ведомствами, так и между комитетами и ведомствами России и Китая, а также других стран.

«Такие каналы налажены и действуют. Прямо могу сказать, что в сфере информационной безопасности… с КНР очень активное (сотрудничество) и двустороннее, и многостороннее», — привели его слова РИА Новости.

Люкманов уточнил, что, кроме ООН, на многостороннем уровне такое сотрудничество ведётся на площадках организаций БРИКС, АСЕАН и ШОС.

При этом глава департамента МИД подчеркнул, что Россий и Китай в этих вопросах имеют очень близкие позиции, главными из которых являются суверенитет и безопасность информационного пространства в своей юрисдикции и невмешательство во внутренние дела с использованием информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Генеральной прокуратуре России было создано специальное подразделение информационной безопасности для защиты от кибератак. Такое решение приняли на фоне роста числа кибератак, связанных с развитием цифровых технологий, включая искусственный интеллект.